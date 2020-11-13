События

13:30 13.11.2020

Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – Минобороны Украины

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – Минобороны Украины

С начала текущих суток, 13 ноября, по состоянию на 12:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

"Используя минометы калибра 82 мм, противник обстрелял наши позиции вблизи Каменки. А в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что обстрелы имели провокационный характер, поэтому огонь в ответ не открывался.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

 

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:36 13.11.2020
Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

07:26 12.11.2020
Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

17:37 11.11.2020
Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины возле Каменки, ранен боец ВСУ - сводка

Российские наемники с начала суток нарушили режим тишины возле Каменки, ранен боец ВСУ - сводка

07:21 11.11.2020
Российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Водяного на Донбассе, один боец ранен

Российские наемники дважды нарушили режим тишины вблизи Водяного на Донбассе, один боец ранен

13:13 10.11.2020
Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

Российские наемники с начала суток не нарушали режим тишины на Донбассе – Минобороны

07:18 10.11.2020
Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

18:18 09.11.2020
Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня с начала суток – штаб ООС

09:46 09.11.2020
Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

Все КПВВ в зоне проведения ООС возобновят работу с 10 ноября

07:16 09.11.2020
Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

18:28 08.11.2020
Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в воскресенье

Российские наемники не открывали огонь на Донбассе в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

В Киеве установлен коронавирусный антирекорд: 1083 заболевших за сутки – Кличко

В Украине новый коронавирусный антирекорд: за сутки зафиксировано 11 787 заболевших COVID-19

Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев будет выполнять решение правительства о так называемом "карантине "выходного дня – КГГА

Pfizer в январе начнет поставки вакцины от коронавируса в Израиль

35-летняя женщина скончалась после операции в столичной клинике, открыто дело - полиция

Решение правительства о "карантине выходного дня" должны выполнять все субъекты хозяйствования – премьер Украины

Киев получил дополнительные 38,6 млн грн на средства индивидуальной защиты для школ

Разумков сообщил, что работает дистанционно

Мир фиксирует новые пики по COVID-19: за сутки более 11,6 тыс. умерших, почти 666 тыс. инфицированных

Законопроект о территориальной обороне должен быть принят до конца года – Данилов

Военные прокуратуры за 8 месяцев расследовали 277 случаев гибели военнослужащих в небоевой обстановке - Венедиктова

Минздрав Украины одобрил использование реконвалесцентной плазмы для лечения COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА