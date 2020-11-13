Российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины – Минобороны Украины

С начала текущих суток, 13 ноября, по состоянию на 12:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня.

"Используя минометы калибра 82 мм, противник обстрелял наши позиции вблизи Каменки. А в районе Водяного применил автоматический станковый гранатомет", - сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что обстрелы имели провокационный характер, поэтому огонь в ответ не открывался.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.