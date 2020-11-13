Ключевой советник Джонсона планирует покинуть пост к концу года - СМИ

Старший советник британского премьера Доминик Каммингс планирует оставить пост к концу этого года, сообщает в пятницу BBC со ссылкой на источники.

"Высокопоставленный источник на Даунинг-стрит заявил, что Каммингс к Рождеству (25 декабря - ИФ) будет вне правительства", - сообщает BBC.

"Слухи о том, что я могу уйти с поста, сфабрикованы", - заявил в свою очередь Каммингс BBC. Однако он также указал на то, что его давняя позиция не изменилась: он ранее говорил, что хотел бы к концу 2020 года "сделать себя в значительной степени ненужным" правительству.

BBC указывает, что информация о возможной отставке Каммингса, которого премьер Борис Джонсон утвердил на должность в 2019 году, чтобы заниматься стратегией программы Get Brexit Done (англ.: "добиться реализации Brexit"), начала активно циркулировать после того, как свой пост покинул Ли Кейн, директор по коммуникациям на Даунинг-Стрит. Кейн - близкий соратник Каммингса, вместе они вели кампанию Leave ("Выход") перед референдумом о выходе Британии из ЕС. После отставки Кейна многие в Лондоне предположили, что и Каммингс скоро покинет пост.

При этом, один из собеседников BBC среди политиков-консерваторов заявил, что уход пары Кейн-Каммингс дает шанс партии на успешную "перезагрузку", а отставка Каммингса была бы "благословением".

Другой собеседник BBC выразил противоположную точку зрения, он считает, что "отпустить Каммингса - большая ошибка".

Министр транспорта Грант Шэппс заявил BBC, что не удивлен слухами об отставке Каммингса, поскольку советники время от времени приходят и уходят.