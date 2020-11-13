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12:21 13.11.2020

В Краматорске не будут вводить карантин "выходного дня" – мэр

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В Краматорске не будут вводить карантин "выходного дня" – мэр

Городская комиссия Краматорска (Донецкая область) по ликвидации чрезвычайной ситуации не будет принимать решение о введении карантина "выходного дня", сообщил городской голова Андрей Панков в соцсети Facebook.

"По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров Украины №1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах", - написал Панков в пятницу.

Он отметил, что в заведениях общественного питания в городе не наблюдается скопления людей даже в вечерние часы пик. Кроме того, по мнению мэра, владельцы и администраторы таких заведений в Краматорске ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности.

"Представители местного бизнес сообщества не раз говорили - сейчас вопрос не в прибылях. Главное - не допустить остановки работы предприятий, сохранить рабочие места", - подчеркнул Панков.

"Соответствующее письмо с просьбой учесть наше мнение сегодня отправил в Кабинет министров Украины", - добавил он.

В письме, которое Панков обнародовал, уточняется, что в Краматорске проживает более 48 тыс. переселенцев с оккупированных территорий, большая часть которых работает в сфере торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания и сельского хозяйства.

"Введение ограничений, предусмотренных постановлением Кабинета министров Украины № 1100 от 11 ноября 2020 года в выходные дни поставит за грань бедности почти 50 тыс. граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо. Учитывая вышеизложенное, Краматорский городской совет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комисии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы", - указывается в тексте письма.

Как сообщалось, накануне правительство Украины опубликовало постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.

Среди них: запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку; ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей; спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Источник: https://www.facebook.com/pankov.kram/posts/3618199164893461

Теги: #коронавирус #краматорск
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