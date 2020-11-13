В Харькове мужчина угрожал гранатой пришедшим с обыском полицейским, но в результате сдался

В Харькове правоохранители в результате переговоров убедили 66-летнего мужчину, вышедшего к пришедшим с обыском полицейским с гранатой с выдернутой чекой, отдать боеприпас и сдаться.

"Мужчина отдал гранату и сдался", - сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Инцидент произошел в пятницу утром, когда полицейские пришли в дом с обыском к 44-летнему сыну мужчины по уголовному производству по ст.310 (выращивание мака или конопли) УК Украины. Отец вышел к правоохранителям с гранатой Ф-1, выдернул чеку и пригрозил взорвать боеприпас. В действие была введена специальная полицейская операция "Гром".