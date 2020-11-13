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11:59 13.11.2020

Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

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Вопрос реформы СБУ политизирован, предложенный депутатами законопроект ослабляет безопасность страны – Баканов

Полномочия Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и в сфере экономики должны оставаться, если это связано с национальной безопасностью страны, подчеркивает глава СБУ Иван Баканов.

Как рассказал Баканов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", проект закона о реформировании СБУ, который был разработан депутатами, не содействует усилению национальной безопасности, его текст очень разнится с первым вариантом, поданным президентом.

По словам главы украинской спецслужбы, финальную редакцию текста никто из членов комитета не обсуждал с СБУ. "В целом такая "реформа" безопасности не имеет ни чего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал он.

Баканов убежден, что вопрос реформы спецслужбы "стал слишком политизированным". "Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии необходимо это понимать и уметь вовремя остановиться. В частности, и в публичном обсуждении некоторых норм", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, с какими нормами новой редакции проекта закона он не согласен, глава СБУ сказал: "С теми, которые не имеют ничего общего с реформой СБУ. Большинство из них уничтожают Службу и в условиях российской агрессии ослабляют всю систему безопасности нашей страны".

Уточняя, какие аспекты могут причинить вред государственной безопасности, Баканов, в частности, отметил, что если СБУ лишат функции досудебного расследования и передадут эти полномочия другому органу, то это повлечет за собой не только дублирование компетенции, но и невозможность надлежащего расследования, поскольку подследственные СБУ дела имеют свою специфику.

Также, по словам Баканова, изначально законопроект предполагал концентрацию усилий СБУ на расследовании угрожающих госбезопасности преступлений, были продуманы рычаги недопущения СБУ к расследованиям исключительно экономических и коррупционных преступлений. При этом глава спецслужбы подчеркнул, что СБУ и сейчас не имеет полномочий расследования экономических и коррупционных преступлений, а негативный резонанс в обществе, прежде всего, вызван выполнением СБУ отдельных поручений от других правоохранительных органов.

Вместе с тем, по словам Баканова, в новом проекте закона СБУ полностью отстранена от сопряженного с экономикой функционала. "Законодатели пошли механически путем – изъяли из задач, функций и полномочий все положения, которые касаются экономики. Никто даже не упомянул ни объектов критической инфраструктуры, ни способов установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики", - пояснил глава СБУ.

При этом он подчеркнул, что "СБУ сегодня соприкасается с вопросами экономики только для того, чтобы независимое государство Украина и дальше оставалось независимым, успешно противодействуя угрозам государственной безопасности в экономической сфере".

Баканов также отметил, что "законодательные манипуляции ликвидируют систему борьбы с оргпреступностью". "Опасность такого подхода в том, что оргпреступность используют иностранные спецслужбы для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Это и финансирование терроризма и сепаратизма, и коррупционное проникновение агентуры в государственные органы", - подчеркнул он.

Говоря о возможности изменения процедуры назначения главы СБУ, Баканов сказал, что это сложно реализовать, поскольку процедура прописана в Конституции. "Но четко прослеживается желание ограничить конституционное право президента Украины выбирать кандидатуру на должность главы СБУ и право Верховной Рады - утверждать эту кандидатуру по его представлению", - пояснил он.

Отвечая на вопрос о том, как скоро может быть внесен на рассмотрение в парламент этот проект закона, глава СБУ выразил убеждение в необходимости его доработки. "Прогнозировать, когда его примут - сложно, потому что это полностью новый текст… собственно, и от защиты государственной безопасности в нем мало что осталось", - подытожил Баканов.


Полный текст интервью с Бакановым будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #баканов #сбу
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