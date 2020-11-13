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11:07 13.11.2020

В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался

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В ВСУ за сутки выявлены 185 новых случаев COVID-19, один человек скончался

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины лабораторно подтвердили 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один из ранее заболевших скончался, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Военнослужащий (Киевская область) заболел остро, с 19 сентября 2020 года находился на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" по поводу острой респираторной болезни COVID-19, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Положительный ПЦР тест от 16 сентября 2020 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента ухудшалось, 23 сентября 2020 года начали нарастать явления дыхательной недостаточности, в связи с чем больной был переведен в реанимационное отделение. 10 ноября 2020 года состояние здоровья пациента резко ухудшилось, вследствие быстрой нарастающей полиорганной недостаточности, началась интенсивная терапия, которая, к сожалению, не дала положительного результата", - указывается в сообщении.

Среди выявленных за минувшие сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. Ещё 155 человек получают лечение дома под контролем медицинской службы, в том числе 39 военнослужащих и 4 работника ВСУ в Киевской области, 24 военнослужащих и 2 работника ВСУ в Житомирской области, 12 военнослужащих и 3 работника ВСУ в Одесской области.

Всего по состоянию на 10:00 13 ноября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 2 379 человек. Выздоровели за время пандемии 5 168 человек, летальных случаев – 21. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 366 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/187910186149286

Теги: #всу #коронавирус
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