СБУ блокировала деятельность члена русофильского движения, который в соцсетях пропагандировал коммунистическую и нацистскую идеологию

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и блокировали в Киеве деятельность интернет-агитатора, который по заданию кураторов из РФ пропагандировал тоталитарные идеологии, как коммунистическую, так и нацистскую, в одной из запрещенных на территории Украины социальных сетей, сообщается на сайте СБУ в пятницу.

"Оперативники спецслужбы установили, что киевлянин является членом пророссийской организации "Региональное общественное движение русофилов "Парус", которая координируется из РФ. По заданию кураторов злоумышленник размещал в запрещенной социальной соцсети провокационные материалы", - говорится в сообщении.

В частности, накануне прошедших 25 октября в Украине местных выборов с одних аккаунтов он пропагандировал коммунистическую идеологию, а из других якобы от имени украинских правых - нацистскую. "По замыслу заказчиков, это должно было обострить общественную ситуацию в стране во время избирательного процесса. Киберспециалисты СБУ также зафиксировали, что злоумышленник активно комментировал в выгодном для кураторов ключе резонансное решение Конституционного суда Украины", - рассказали в спецслужбе.

Сейчас проверяется версия о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через пророссийскую организацию.

Открыто дело по ч.1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов), проведены обыски. Следствие продолжается, принимается решение о сообщении фигуранту о подозрении.

Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-diialnist-internetahitatora-yakyi-diiav-za-zavdanniam-rosiiskykh-kuratoriv