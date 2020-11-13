Один из первых круизов в Карибском море с начала пандемии прервался из-за COVID-19 среди пассажиров

Один из первых круизов, организованных в Карибском море с начала пандемии COVID-19, завершился досрочно после обнаружения заражения у пятерых пассажиров, сообщает в пятницу агентство Associated press.

На борту круизного судна SeaDream находились 53 пассажира, большинство из них - американцы, и 66 человек экипажа. В среду один из пассажиров заболел, поэтому судну пришлось вернуться в Барбадос, откуда оно вышло в субботу.

Тест на коронавирус взяли у всех находившихся на борту людей. У пяти человек подтвердился COVID-19. Все пассажиры и члены экипажа теперь находятся на карантине.

SeaDream была одной из первых круизных линий, возобновивших работу в Европе. Там у нее тоже случались инциденты: в августе у пассажира без симптомов был обнаружен коронавирус после высадки в Дании.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились свыше 53 млн человек, умерли более 1,3 млн.