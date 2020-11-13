В Киеве установлен коронавирусный антирекорд: 1083 заболевших за сутки – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждено рекордное количество случаев заболевания COVID-19 – 1083 человека, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян. На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Клично на телеграмм-канале в пятницу.

Среди заболевших 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Также заболел 61 медик.

В больницы госпитализированы 92 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева.

Больше всего случаев за минувшие сутки выявили в Соломенском районе – 134, в Деснянском – 127, и 126 случаев – в Шевченковском районе.