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10:40 13.11.2020

ВАКС оставил в силе меру пресечения – залог в 7 млн грн - для экс-замминистра юстиции Бернацкой

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ВАКС оставил в силе меру пресечения – залог в 7 млн грн - для экс-замминистра юстиции Бернацкой

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в удовлетворении ходатайства о смене меры пресечения для бывшей заместительницы министра юстиции Украины Натальи Бернацкой.

"В четверг, 12 ноября, следственная судья Высшего антикоррупционного суда отказала в удовлетворении ходатайства адвоката бывшей замминистра юстиции Украины об изменении меры пресечения. Постановление обжалованию не подлежит", - сообщает пресс-служба ВАКС в соцсети Facebook.

Полный текст постановления будет оглашен 17 ноября 2020 года в 16:30.

Как сообщалось, 22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

4 февраля ВАКС избрал меру пресечения Бернацкой виде залога в сумме 7 млн грн, который она внесла 7 февраля. 21 февраля Апелляционная палата ВАКС постановила отказать в удовлетворении апелляционных жалоб защиты и оставить в силе решение следственного судьи ВАКС.

10 сентября следственный судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства о замене меры пресечения с залога на личное обязательство.

Теги: #бернацкая #суд #вакс
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