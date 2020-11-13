"Укрпошта" в выходные будет работать без изменений

Карантин выходного дня, внедренный правительством до 30 ноября, не распространяется на работу отделений "Укрпошты", почтовые офисы в выходные продолжат работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

В "Укрпоште" также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

Сеть "Укрпошты" в настоящее время насчитывает около 11 тыс. отделений. Компания доставляет отправления во все населенные пункты Украины.