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10:19 13.11.2020

"Укрпошта" в выходные будет работать без изменений

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"Укрпошта" в выходные будет работать без изменений

Карантин выходного дня, внедренный правительством до 30 ноября, не распространяется на работу отделений "Укрпошты", почтовые офисы в выходные продолжат работать в обычном режиме, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

В "Укрпоште" также отметили, что в период новогодних и рождественских праздников 250 наиболее загруженных отделений по всей Украине будут работать без выходных, другие отделения – по ранее установленному графику.

Сеть "Укрпошты" в настоящее время насчитывает около 11 тыс. отделений. Компания доставляет отправления во все населенные пункты Украины.

Теги: #укрпошта
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