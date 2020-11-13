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10:01 13.11.2020

Пассажиропоток на границе с Крымом в летний период уменьшился в 10 раз и продолжает сокращаться - Госпогранслужба

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Пассажиропоток на границе с Крымом в летний период уменьшился в 10 раз и продолжает сокращаться - Госпогранслужба

Пассажиропоток на админгранице с Крымом уменьшился в 10 раз, сообщил пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов вечером 12 ноября в эфире программы "На самом деле: Крым" на телеканале "Дом".

"Пассажиропоток ежедневно сокращается, сейчас в целом за сутки через три КПВВ пересекает границу в обоих направлениях около 500 человек. Больше всего, около 300 человек в обоих направлениях, пересекает границу через КПВВ "Каланчак", на "Чонгаре" - около 200 человек в сутки, меньше всего на "Чаплинке" - 10-15 граждан в сутки", - отметил он.

По его словам сейчас пассажиропоток с полуостровом в сравнении с летним периодом сократился за счет того, что оккупанты пропускают людей сугубо избирательно - только тех, чьи близкие родичи проживают на территории оккупированного Крыма.

"Мы не ведем подсчетов, сколько человек прибывало именно для прохождения с туристической целью. Но, например, по сравнению с прошлым годом пассажиропоток уменьшился в 10 раз", - отметил Шевцов.

Он также отметил, что информации о планах Украины закрывать пропуск граждан в/из Крыма из-за угрозы пандемии нет.

"Мы поддерживаем все карантинные меры, военнослужащие несут службу в масках и перчатках, а всем гражданам, которые попадают на КПВВ, мы проводим температурный скрининг", - заявил Шевцов.

По его словам, на админгранице с оккупированным Крымом пока не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19 среди пограничников.

Шевцов также отметил, что в случае, если граждане возвращаются с территории оккупированного Крыма на материк, независимо от того, крымчане это, или нет, они обязаны установить мобильное приложение "Дий Вдома". Если мобильного телефона нет или нет возможности подключить программу, их направляют на обсервацию.

Теги: #крым #госпогранслужба #граница
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