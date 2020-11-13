Полиция начала два уголовных производства по факту нападения на патрульных в Киеве

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту перестрелки в Святошинском районе Киева, в результате которой был ранен патрульный полицейский, сообщает пресс-служба полиции столицы.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - указывается в сообщении.

В сообщении уточняется, что у задержанных мужчин, напавших на патрульных полицейских, обнаружили гранату РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны. Кроме того, в сумке одно из участников происшествия был обнаружен комплект профессиональных отмычек и дистанционные рации.

Пострадавший в результате перестрелки 30-летний патрульный с огнестрельными ранениями ноги госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, инцидент произошел около 4:00 на ул. Героев Космоса в Киеве. Пассажиры автомобиля Subaru, остановленного за нарушение ПДД, попытались скрыться от патруля. Во время преследования один из них открыл огонь по патрульному. Полицейский получил три огнестрельных ранения. Правоохранители применили табельное оружие в ответ, все трое беглецов были задержаны.

Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/novini/u-kijevi-pravooxoronczi-zatrimali-trox-osib-yaki-sprichinili-strilyaninu-u-svyatoshinskomu-rajonu/?fbclid=IwAR2U1LoSsCLu8IqQv44AywPvm6OiD_18F0vuc1W7qKYAEi8_GJfcWgVEdoo