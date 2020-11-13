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08:45 13.11.2020

В Киеве задержаны трое неизвестных стрелявших в патруль, раненный правоохранитель госпитализирован

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В Киеве задержаны трое неизвестных стрелявших в патруль, раненный правоохранитель госпитализирован

В Святошинском районе Киева в ночь на пятницу задержаны трое неизвестных, которые при попытке бегства открыли огонь по патрульным полицейским, раненый правоохранитель госпитализирован, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины в своем Телеграм-канале в пятницу утром.

Как сообщили правоохранители, в ночь на пятницу, около 4.00, на улице Героев Космоса в Киеве экипаж патрульных остановил автомобиль Subaru за нарушение ПДД. Во время общения с водителем по поводу нарушения, инспекторы заметили в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. Также у одного из пассажиров патрульные увидели рацию и кобуру. Когда инспекторы обратились к пассажирам - мужчины выбежали из авто и начали убегать.

"Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие…

", – сказано в сообщении.

С помощью еще одного экипажа патрульных, неподалеку от места остановки автомобиля, были задержаны трое неизвестных. "У одного из них обнаружили предмет, похожий на пистолет и гранаты", – отметили правоохранители.

"Патрульного госпитализировали медики. Другие участники происшествия ранений не получили. Обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в пресс-службе.

Теги: #киев #стрельба #нарушители
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