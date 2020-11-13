События

08:17 13.11.2020

Трамп не исключает своего участия в президентских выборах-2024, если на нынешних победа будет отдана Байдену

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Трамп не исключает своего участия в президентских выборах-2024, если на нынешних победа будет отдана Байдену

Президент США Дональд Трамп может объявить о своих планах баллотироваться на выборах в 2024 году, когда будет официально признана победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах 2020, сообщает The New York Times.

Президент, как сообщается, сказал своим советникам, что, если результаты выборов 2020 года подтвердят победу Байдена, он серьезно подумает о том, чтобы вскоре после этого объявить о своем намерении участвовать в выборах в 2024 году.

Издание отмечает, что данные замечания Трамп сделал на встрече в Белом доме в среду во время беседы с несколькими советниками, многие из которых заявили ему, что шансы изменить исход выборов 2020 года крайне низки.

"Он знает, что все кончено", - сказал один из советников газете.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп также рассматривает возможность запуска своего собственного телеканала, который станет прямым конкурентом Fox News.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако, на основании имеющихся данных, ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец президент США Дональд Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.

Теги: #сша #планы #трамп
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