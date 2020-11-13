В минской больнице умер пострадавший из-за бело-красно-белых лент

В больнице Минска умер мужчина, пострадавший во время дворового конфликта из-за бело-красно-белых лент.

"Несмотря на все приложенные докторами усилия, к нашему сожалению, Роман Бондаренко скончался", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в Минздраве в четверг.

Как ранее сообщал портал tut.by, "ночью в среду в больницу скорой медицинской помощи Минска поступил 31-летний Роман Бондаренко с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, субдуральными гематомами, ушибами, ссадинами. Операция длилась несколько часов".

Портал сообщал, что в среду вечером между неизвестным в маске и погибшим завязалась словесная перепалка, в результате которой Бондаренко был отброшен к горке на детской площадке, о которую ударился головой.

После того, как стало известно о смерти парня, во двор, на место происшествия, начали приезжать люди из разных районов Минска. Они принесли цветы, зажгли свечи, провели минуту молчания.

Как прокомментировали в МВД, "в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на ул. Червякова в Минске дерутся неизвестные. При выбытии сотрудники милиции обнаружили 31-летнего гражданина с телесными повреждениям. В последующем правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь. Мужчина госпитализирован", - сообщали правоохранители.

"Предварительно известно, что конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек, которые были развешаны на конструкциях во дворе", - добавили в ведомстве.

Позже официальный представитель МВД Ольга Чемоданова сообщила агентству "Интерфакс-Запад" проверку по смерти Бондаренко проводит Следственный комитет. Здесь в свою очередь пообещали предоставить комментарий позже.

Генеральный викарий Минско-Могилёвской архиепархии и ответственный за СМИ в белорусском католическом епископате епископ Юрий Кособуцкий сообщил, что 13 ноября в Красном костеле состоится месса в память о погибшем.