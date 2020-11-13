События

07:56 13.11.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 52,6 млн, жертв - 1,29 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 52,6 млн, жертв - 1,29 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 7:00 (по Киеву) пятницы 52 млн 681 тыс. 305 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 611 тыс. 622, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По информации университета, на утро пятницы во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 292 тыс. 279 против 1 млн 283 тыс. 510 человек по состоянию на утро четверга, выздоровели более 34 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 10 млн 546 тыс. 23 случая заражения коронавирусной инфекцией (рост за истекшие стуки - 156 тыс. 556) и 242 тыс. 66 летальных исходов (рост за сутки - 451), излечились более 4 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 44 тыс. 879 человек. Всего зафиксировано 8 млн 728 тыс. 795 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 547 - до 128 тыс. 688, поправились более 8 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 781 тыс. 582 заболевших, что на 33 тыс. 922 человека больше, чем сутками ранее, умер 164 281 больной (рост - на 913), вылечились более 5,25 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 166,7. В США на 1 млн жителей скончались 749 человек, в Индии - 93, в Бразилии - 771.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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