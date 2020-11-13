Российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих зафиксирован один обстрел в районе Каменки, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников… Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, недалеко населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды в течение суток зафиксировано открытие огня по украинским позициям, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Украинские военные подчеркнули, что огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому оружие в ответ не применяли.

"С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – сообщили в штабе.