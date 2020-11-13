Американское агентство по кибербезопасности заявило, что не располагает данными о потерянных или незасчитанных голосах на выборах

Прошедшие в США президентские выборы были безопасными, данных о потерянных или незасчитанных голосах нет, сообщили Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности при министерстве внутренней безопасности CISA и правительственный координационный совет по инфраструктуре выборов (GCC).

"Выборы 3 ноября были самыми безопасными в американской истории", - говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Агентства по кибербезопасности США.

"Нет никаких доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или была каким-либо образом скомпрометирована", - добавили ведомства.

Отмечается, что, несмотря на существование "необоснованных претензий и возможностей для дезинформации о процессе выборов", МВБ уверено в "безопасности и целостности наших выборов".

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. Однако, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к нации объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Трамп, который обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу, не признает поражения. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах.