Мэр Чикаго призвала жителей оставаться дома в связи с критической ситуацией с COVID-19

Мэр Чикаго - третьего по величине городе США - Лори Лайтфут обратилась с призывом к горожанам не покидать дома, за исключением наиболее важных случаев, в связи со сложной ситуацией с коронавирусом COVID-19.

"Чикаго достиг критической точки во второй волне COVID-19, и это требует того, чтобы мы предприняли разноплановые и всеобъемлющие усилия с целью остановить распространение вируса", - приводит ее слова телеканал ABC.

Она уточнила, что в день в городе выявляется в среднем 1,9 тыс. случаев коронавируса. Городские власти при этом опасаются, что до конца года в Чикаго скончаются еще 1 тыс. инфицированных.

Теперь жителем рекомендуют покидать дома только, чтобы отправиться на работу или в школу, закупиться необходимыми товарами, получить медицинскую помощь. Горожанам не советуют собираться с кем-либо возле домов, включая друзей.

Также жителей просят избегать всех поездок, не являющихся необходимыми, сдавать тесты на коронавирус. Кроме того, чикагцам напомнили о важности носить маски и соблюдать дистанцию.

Тем временем, указывает ABC, в штате Иллинойс, крупнейшим городом которого является Чикаго, в четверг власти сообщили о 12 тыс. 702 подтвержденных и предполагаемых случаях коронавируса и о 43 смертях инфицированных.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19 и по смертности - соответственно свыше 10,7 млн и более 247,6 тыс. летальных исходов.