События

06:22 13.11.2020

Мэр Чикаго призвала жителей оставаться дома в связи с критической ситуацией с COVID-19

2 мин читать
Мэр Чикаго призвала жителей оставаться дома в связи с критической ситуацией с COVID-19

Мэр Чикаго - третьего по величине городе США - Лори Лайтфут обратилась с призывом к горожанам не покидать дома, за исключением наиболее важных случаев, в связи со сложной ситуацией с коронавирусом COVID-19.

"Чикаго достиг критической точки во второй волне COVID-19, и это требует того, чтобы мы предприняли разноплановые и всеобъемлющие усилия с целью остановить распространение вируса", - приводит ее слова телеканал ABC.

Она уточнила, что в день в городе выявляется в среднем 1,9 тыс. случаев коронавируса. Городские власти при этом опасаются, что до конца года в Чикаго скончаются еще 1 тыс. инфицированных.

Теперь жителем рекомендуют покидать дома только, чтобы отправиться на работу или в школу, закупиться необходимыми товарами, получить медицинскую помощь. Горожанам не советуют собираться с кем-либо возле домов, включая друзей.

Также жителей просят избегать всех поездок, не являющихся необходимыми, сдавать тесты на коронавирус. Кроме того, чикагцам напомнили о важности носить маски и соблюдать дистанцию.

Тем временем, указывает ABC, в штате Иллинойс, крупнейшим городом которого является Чикаго, в четверг власти сообщили о 12 тыс. 702 подтвержденных и предполагаемых случаях коронавируса и о 43 смертях инфицированных.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, США занимают первое место в мире по количеству случаев COVID-19 и по смертности - соответственно свыше 10,7 млн и более 247,6 тыс. летальных исходов.

Теги: #сша #ситуация #чикаго #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:08 13.11.2020
В Эстонии вводятся дополнительные ограничения с целью не допустить распространение коронавируса

В Эстонии вводятся дополнительные ограничения с целью не допустить распространение коронавируса

02:09 13.11.2020
Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Европе

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Европе

00:07 13.11.2020
Из-за пандемии Covid-19 бюджет Львова недополучил 1 млрд грн - Садовый

Из-за пандемии Covid-19 бюджет Львова недополучил 1 млрд грн - Садовый

21:39 12.11.2020
Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

20:16 12.11.2020
Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

20:10 12.11.2020
Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо и на самоизоляции работает

Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо и на самоизоляции работает

18:20 12.11.2020
КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

КС сообщает о переходе на дистанционную работу в связи с выявленным COVID-19 у судей

18:05 12.11.2020
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня - горсовет

В Одессе не будут вводить карантин выходного дня - горсовет

17:50 12.11.2020
"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

17:10 12.11.2020
Во время пандемии женщины чаще страдают от дополнительной нагрузки, снижения доходов и домашнего насилия – исследование

Во время пандемии женщины чаще страдают от дополнительной нагрузки, снижения доходов и домашнего насилия – исследование

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение из-за смерти пациентки

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов

В Международном аэропорту "Борисполь" разоблачено системное вымогательство взяток на таможенном посту

С начала карантина 406 тыс. украинцев было трудоустроено через службу занятости

Криклий не смог встретиться с премьером Казахстана Маминым - казахская сторона не смогла подтвердить время встречи

Радуцкий: если в результате карантина выходного дня мы достигнем 7-8 тыс. заболевших в сутки, значит он был не зря

Мы уже неоднократно проходили это и по другим инстанциям - Енин о разделении производства по делу Украина-РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей на 2 стадии

Судьба переговоров Украины с Ираном по сбитому самолету "МАУ" будет зависеть от выполнения ним договоренностей - МИД

Зеленский: хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам

Сеть "Эпицентр К" во время карантина будет работать исключительно в онлайн режиме – объявление

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА