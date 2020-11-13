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05:31 13.11.2020

В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов

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В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов

Состоянием на вечер четверга, 12 ноября, в пяти районах Киева на карантин закрыты 7 школ, также закрыты 9 детских садиков, сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 7 школ - из-за случаев заболевания среди учителей. По одной школе в Подольском, Оболонском и Святошинском районах и по две школы в Голосеевском и Деснянском. Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА на своей странице в Фейсбук.

По его словам, на дистанционном обучении в целом находятся 628 классов в 197-ми школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 809. Также болеют 656 педагогов.

"В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Через выявленные случаи вируса временно закрыты 137 групп в 103-х садах", - отметил чиновник.

Девять садов закрыты на карантин. Наполненность детей в детсадах столицы - более 53 процентов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Киеве обнаружили 931 случай коронавируса. Умерли 11 человек.

Заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от 1 месяца до 17 лет. Заболели в том числе и 36 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 979 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 164, в Подольском - 145 и 133 случая - в Шевченковском районе.

 

Источник: https://www.facebook.com/kyivcity.gov.ua/

Теги: #киев #карантин #детсады #школы
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