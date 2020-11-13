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04:08 13.11.2020

В Эстонии вводятся дополнительные ограничения с целью не допустить распространение коронавируса

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В Эстонии вводятся дополнительные ограничения с целью не допустить распространение коронавируса

Правительство Эстонии на заседании в четверг распорядилось ввести с понедельника, 16 ноября, дополнительные ограничения с целью предотвратить распространение коронавируса.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, "эти условия должны соблюдать посетители во время пребывания и передвижения в магазинах, торговых центрах, точках общепита и развлекательных заведениях, а также участники публичных собраний и мероприятий, на которых для публики не предусмотрены стационарные места. Заведения общепита и развлекательные должны быть закрыты для времяпрепровождения с 00.00 часов, разрешено продавать еду на вынос".

В магазинах и помещениях общего пользования торговых центров начнет действовать правило 2+2, то есть посетители могут передвигаться в магазинах и торговых центрах максимум по двое, придерживаясь с другими людьми дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное выполнение невозможно.

В заведениях общепита, развлекательных учреждениях и культурных организациях, например, в театрах, кино, ночных клубах разрешено собираться группами до 10 человек, но расстояние между группами должно быть не менее двух метров.

Дополнительные ограничения вводятся в связи с быстрым распространением в Эстонии коронавируса. По данным департамента здоровья на 12 ноября, за сутки было выявлено 374 положительных теста, заболеваемость за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 166. Для сравнения: 14 октября тот же показатель был 43, 12 сентября - 22, а 1 августа - 4, напомнили в правительстве.

Теги: #коронавирус #ограничения #эстония
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