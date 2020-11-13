В Международном аэропорту "Борисполь" разоблачено системное вымогательство взяток на таможенном посту

Служба безопасности Украины разоблачила схему вымогательства взяток должностными лицами таможенного поста "Аэропорт Борисполь", сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным предварительного следствия, организовали противоправный механизм двое главных государственных инспекторов таможенного поста, которых "прикрывал" сотрудник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия.

"Злоумышленники требовали деньги с пассажиров за не создание искусственных препятствий при прохождении таможенного контроля. За якобы сверхурочный провоз товаров и вещей они угрожали забрать багаж на таможенный склад для составления протокола", – сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения фигурантами неправомерной выгоды. По предварительным данным, "заработки" взяточников с каждого рейса составляли от $2 до 4 тыс. Ежемесячно эта смена таможенников работала в среднем 7 раз.

"Правоохранители задержали злоумышленников на рабочем месте при получении взятки. Сейчас проверяется информация о возможной причастности к коррупционной схемы других работников таможни, в частности руководителей поста", – подчеркнули СБУ.

Продолжаются неотложные следственные действия, один из фигурантов задержан согласно ст.208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст.368 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось по процессуального руководства Киевской местной прокуратуры № 1 в сопровождении сотрудников Голосеевского управления ГУ Национальной полиции в г.Киеве при содействии Главного отдела внутренней и собственной безопасности "Центр" Государственной пограничной службы Украины.