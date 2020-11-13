Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Европе

В странах Европы продолжают фиксировать стремительные темпы распространения коронавируса COVID-19, суточные показатели заражения и летальности среди инфицированных бьют рекорды.

В Италии третий день подряд фиксируют рекордный с 6 апреля показатель суточной смертности среди людей с коронавирусом - за последние 24 часа скончались 636 инфицированных, сообщает Минздрав страны. Это на 13 случаев больше по сравнению с показателем накануне, который также считался рекордным. Более ранний максимальный показатель за вторую волну COVID-19 в стране был зафиксирован 10 ноября и составил 580.

Суточный прирост случаев заражения коронавирусом также возрос - выявлено еще 37 тыс. 978 заражений, накануне этот показатель был более чем на 5 тыс. ниже (32 тыс. 961).

Наиболее эпидемиологически неблагоприятным регионом в Италии остается область Ломбардия - там за сутки диагностировали 9 тыс. 291 случай коронавируса, что значительно выше, чем накануне (8 тыс. 180).

Всего в Италии с начала пандемии выявлено свыше 1 млн заражений, более 43,5 тыс. инфицированных скончались. При этом свыше 387 тыс. заболевших выздоровели. Более 635 тыс. жителей страны болеют на данный момент.

В Италии в настоящее время обсуждается возможность введения общенационального режима самоизоляции. Ожидается, что соответствующее решение может быть принято правительством, если до 15 ноября не будет признаков улучшения ситуации. На данный момент самоизоляция в том или ином виде действует в отдельных областях Италии.

Во Франции вирус также не сбавляет темпов распространения. За сутки в стране выявили 33 тыс. 172 случая заражений, что более чем на 10 тыс. выше показателя во вторник (22 тыс. 180). При этом, следует отметить, что сегодняшний показатель намного ниже, чем ранее зафиксированные цифры в 58-60 тыс. случаев. Рекордный показатель пришелся на субботу - 86 тыс. 852 случая.

Также за последние 24 часа в стране скончались 425 людей с коронавирусом, почти на 100 выше, чем было зарегистрировано в среду.

Таким образом, всего в стране с начала пандемии диагностировано почти 1,9 млн случаев заражения, более 42,9 тыс. заболевших скончались. В больницах на данный момент находятся свыше 32 тыс. инфицированных. Между тем, почти 135 тыс. французов успешно выздоровели, переболев коронавирусной инфекцией. На данный момент в стране болеют свыше 1,6 млн человек.

Власти Великобритании в четверг сообщили о рекордном с начала пандемии числе заболевших: в стране за сутки выявили 33 тыс. 470 случаев заражения, что на 10 тыс. 520 больше, чем днем ранее.

Выступая на брифинге по коронавирусу профессор Стивен Поуис заявил, что по истечении периода локдауна 2 декабря страна не сможет полностью вернуться к привычной жизни.

"Мы не вернемся полностью к нормальной жизни - будет необходимость в других мерах, потому что пока вирус все еще есть, нам нужно обеспечить сохранение максимального низкого уровня инфицирования, насколько это возможно, и сокращение возможности передачи вируса", - сказал Поуис.

При этом он не уточнил, какими именно должны быть эти меры, поскольку, по его словам, об этом "пока рано говорить".

Всего за время пандемии в Великобритании диагностировано более 1,2 млн случаев заражения, количество летальных исходов среди инфицированных превышает отметку в 50 тыс.

Тем временем, в Австрии за сутки выявили 9 тыс. 262 случая заражения коронавирусом. Днем ранее эти показатели составляли 9 тыс. 105, а еще более предыдущий максимальный показатель - за вторую волну эпидемии в стране - был зафиксирован в минувшую субботу и составил 8 тыс. 241. Между тем, напоминают западные СМИ, пиковые значения в первую волну эпидемии достигали 1050 случаев за сутки в марте.

За время пандемии в Австрии выявили 181 тыс. 642 случая болезни, 1 тыс. 608 человек скончались. Более 107,8 тыс. австрийцев выздоровели после болезни. На данный момент болеют свыше 72 тыс. человек.

Ранее австрийские власти предупреждали, что при тенденции в 6 тыс. случаев COVID-19, выявляемых за сутки, больницы страны окажутся переполненными. Также примерно две недели назад власти ввели частичный режим изоляции - комендантский час с 20:00 по 6:00 местного времени, запрет для ресторанов, кафе и баров работать кроме как на вынос, закрытие театров и музеев.

Власти Греции в четверг зафиксировали рекордный за время пандемии суточный прирост случаев коронавируса - выявили 3 тыс. 316 новых заражений. Накануне этот показатель составил менее 3 тыс. - 2 тыс. 752.

Кроме того, по данным Минздрава страны, зарегистрировали еще 50 случаев смерти среди инфицированных COVID-19.

Таким образом, общее число выявленных случаев заражений коронавирусом в стране за время пандемии превышает отметку в 66 тыс., количество летальных исходов среди инфицированных достигло 959.