Криклий не смог встретиться с премьером Казахстана Маминым - казахская сторона не смогла подтвердить время встречи

Встреча министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и посла Украины в Республике Казахстан Петра Врублевского с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым не была официально подтверждена казахской стороной и потому не состоялась, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства.

Как отмечают в министерстве, в программе визита Криклия в Казахстан планировалась встреча с Маминым в понедельник, 10 ноября, однако встреча не была окончательно подтверждена Казахской стороной. Дата и время встречи несколько раз менялась и подлежала уточнению, включая планы на 12 ноября.

"Цель визита Министра инфраструктуры в Казахстан - активизация транзита из Азии в ЕС по альтернативному маршруту в обход России. Очевидно, такая позиция министра вызвала очередную медиатаку среди пророссийских СМИ и распространения фейков", - подчеркнули в Министерстве инфраструктуры.

В Мининфраструктуры также отметили, что распространяемая некоторыми украинскими СМИ информация о якобы "фальсификации" ПЦР-тестирования украинской стороной является клеветой.

"Тестирование министр инфраструктуры проходил в лаборатории Into Sana в Киеве перед отлетом в командировку", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

"По странному стечению обстоятельств, ряд СМИ, связанных с олигархами, распространили фейковых информацию о "тайных переговорах" министра инфраструктуры по закупке колесных пар, произведенных в Казахстане. Подчеркиваем, что Министерство инфраструктуры действует в соответствии с Конституцией исключительно в рамках своих полномочий. Министерство не является субъектом хозяйствования и не ведет переговоров по хозяйственной деятельности предприятий или их закупок", - подчеркнули в пресс-службе.