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00:07 13.11.2020

Из-за пандемии Covid-19 бюджет Львова недополучил 1 млрд грн - Садовый

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Из-за пандемии Covid-19 бюджет Львова недополучил 1 млрд грн - Садовый

Из-за пандемии Covid-19 бюджет Львова недополучил 1 млрд грн, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"В этом году мы, как город, недополучаем 1 млрд грн. Знаете, сколько государство забирает с нашего бюджета реверсной дотации? 591 млн. Так, извините нас, с нас деньги берут, мы с того ковидного фонда получаем крохи. Что это за ответственная политика? Как мы можем сожить в стране, когда одним можно все, а другим ничего?", - сказал Садовый в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, 50 тыс. жителей Львова могут пострадать от введения карантина выходного дня.

"Львов всегда был и есть городом малого, среднего бизнеса, и от этого решения у нас может потерпеть 50 тыс. львовян и членов их семей. Два дня Львов лихорадит, я каждый день общаюсь с предпринимателями", - отметил мэр.

Садовый также подтвердил, что во Львове не будут принимать решение правительства о карантине выходного дня.

"Потому на сегодняшний день мы не будем во Львове акцептировать решение правительства, потому что оно является немудрым, вредным и оно выгоняет на улицу 50 тыс. людей. Кто их будет кормить? Они же завтра придут к местному совету, они не поедут в правительство", - подчеркнул он.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_1jbqktknYw

Теги: #львов #коронавирус #финансы
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