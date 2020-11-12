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23:09 12.11.2020

Радуцкий: если в результате карантина выходного дня мы достигнем 7-8 тыс. заболевших в сутки, значит он был не зря

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Радуцкий: если в результате карантина выходного дня мы достигнем 7-8 тыс. заболевших в сутки, значит он был не зря

Если в результате введения "карантина выходного дня" количество заболевших в сутки сократится до 7-8 тыс., значит он был не зря, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Если мы увидим, в результате карантина выходного дня, что у нас примерно в неделю будет держаться уровень 7-8 тысяч в сутки, значит, это было не плохо, 7-8 тысяч – это меньше госпитализаций, это даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 в четверг.

Радуцкий подчеркнул, что Украине до сих пор удавалось избежать "коллапса медицинской системы, которая означает коллапс экономики".

"Когда-то мы говорили, что будет 5 тыс. заболевших в сутки, и будет коллапс, потом мы говорили, что коллапс будет когда будет 9 тысяч, сегодня мы имеем 11 тысяч, нам очень трудно, но коллапса нет и врачи не выполняют протокол медицинской сортировки, когда им нужно выбирать, кому помогать, а кому не помогать. Т.е. коллапс не наступил", - сказал он.

Радуцкий считает, что карантин выходного дня позволит "выиграть время, перезагрузить койки и дать отдохнуть врачам".

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_1jbqktknYw

Теги: #карантин #результаты
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