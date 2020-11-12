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22:43 12.11.2020

Мы уже неоднократно проходили это и по другим инстанциям - Енин о разделении производства по делу Украина-РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей на 2 стадии

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Мы уже неоднократно проходили это и по другим инстанциям - Енин о разделении производства по делу Украина-РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей на 2 стадии

Разделение производства по делу Украина-РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей на 2 стадии - это традиционная процедура, и Украина уже неоднократно проходила это и по другим инстанциям, и шла достаточно уверенно победным путем, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Permanent court of Arbitration, созданный в соответствии с одним из дополнений конвенции ООН по международному морскому праву, предусматривает традиционную процедуру рассмотрения сначала юрисдикционных возражений другой стороны, и только на втором этапе рассмотрение вопроса по сути. Абсолютно по аналогичной процедуре рассматривается подавляющее большинство вопросов в рамках указанной арбитражной инстанции. Мы уже неоднократно проходили это и по другим инстанциям и шли достаточно уверенно победным путем", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Он подчеркнул, что МИД чрезвычайно тщательно отслеживает ход событий в этом судебном процессе и будет держать в курсе.

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, 12 ноября вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии - юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

В апреле 2019 года Украина начала международное арбитражное производство против Российской Федерации по незаконному захвату с ее стороны трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей. Международный трибунал по морскому праву принял решение о применении временных мер: суд приказал России немедленно освободить корабли и членов их экипажей.

Моряки вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября были переданы украинской стороне.

22 мая 2020 года Украина подала на рассмотрение арбитражного трибунала свой Меморандум по этому делу, содержащий изложение фактов, обоснование юридической позиции доказательств и свидетельств.

Теги: #россия #суд #моряки
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