Судьба переговоров Украины с Ираном по сбитому самолету "МАУ" будет зависеть от выполнения ним договоренностей - МИД

Украина так и не получила от Ирана документов о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины", которые он обещал передать во время последнего раунда переговоров в Тегеране, поэтому дальнейшая судьба переговоров Украины с Ираном будет зависеть от выполнения ним достигнутых ранее договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы достаточно неплохо говорили во время последнего раунда переговоров об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но на сегодняшний день мы так и не дождались от иранской стороны ни одного документа, ни одной информации, которые было обещано передать нам буквально в течение самого короткого времени. Именно поэтому мы продолжаем настаивать на выполнении договоренностей, после чего можно будет говорить о продолжении переговорного процесса", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

Замглавы МИД подчеркнул, что Украина не променяет правду о сбивании самолета на компенсации.

"Мы никоим образом не променяем правду на деньги. Именно потому эти вопросы будут продолжаться нами ставиться, и, безусловно, дальнейшая судьба переговоров будет зависеть от того, насколько иранская сторона выполняет ранее достигнутые договоренности", - отметил он.

Енин также указал, что Украина неоднократно подчеркивала иранской стороне, что ее базовым требованием является именно запрос на справедливость.

"Мы ждем от иранской стороны объективного непредвзятого как технического расследования, так и притягивания виновных к ответственности рамках уголовного преследования. Мы подчеркивали, что наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам чрезвычайно важно знать и понимать все обстоятельства указанной трагедии", - пояснил он.

Заместитель министра добавил, что размер компенсации в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

"Более того, мы неоднократно говорили о том, что размер компенсации, на которую в дальнейшем мы будем соглашаться с иранской стороной, в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, разработать те механизмы, которые обезопасят всех нас от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, принесение извинения - и только после этого вопросы компенсации", - сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.