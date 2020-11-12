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21:39 12.11.2020

Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

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Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что идет работа над тем, чтобы Украина была в первых рядах в очереди стран, которые захотят получить вакцину от COVID-19 после ее появления.

      "Понятно, что с появление вакцины от коронавируса будет и большая очередь стран, которые захотят получить эту вакцину. Поэтому делаем всё и надеемся получить поддержку партнеров, чтобы Украина была не в конце такой очереди, а в первых рядах", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг на официальной странице главы государства в Фейсбук.

      Зеленский напомнил, что 10 ноября обсуждал этот вопрос и во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

 

Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Теги: #коронавирус #вакцина
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