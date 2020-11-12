Зеленский: хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на украинских телеканалах, которые принадлежат бизнесменам и политикам, нет хороших новостей, а позитив превращается в негатив, поэтому он будет рассказывать украинцам о происходящем в стране посредством видеообращений.

"2020-й год действительно перевернул с ног на голову наши традиционные понятия: слово "негативный" приносит людям радость, счастье, потому что негативный тест означает выздоровление, а слово "позитивный" наоборот стало негативным. И вчера поздно вечером, пытаясь заснуть, я смотрел телевизор и понял, что такой же принцип исповедуют наши телеканалы. Хотя местные выборы, кажется, завершились. Но хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На "белое" очень часто говорят "черное", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг на официальной странице главы государства в Фейсбук.

Зеленский указал, что вопреки традициям у него, как у президента Украины, своих телеканалов и СМИ нет. "Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное – без лжи", - подчеркнул он.

Источник: https://www.facebook.com/president.gov.ua