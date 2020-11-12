Сеть "Эпицентр К" во время карантина будет работать исключительно в онлайн режиме – объявление

Группа компаний "Эпицентр К" будет соблюдать карантинные требования и работать в выходные дни будет работать исключительно в онлайн режиме, выдача товаров будет производиться в Центрах выдачи заказов, сообщила пресс-служба компании.

"Сеть "Эпицентр" в выходные дни будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов", – сказано в объявлении на странице компании в Фейсбук в четверг вечером.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Эпицентр К" будет соблюдать карантинные требования, установленные правительством Украины, и реализовывать только продукты, медицинские, ветеринарные товары и средства гигиены

Компании группы также намерены принимать меры во избежание очередей в точках выдачи онлайн заказов.

В то же время, ГК "Эпицентр К" не согласна со всеми мерами, введенными правительством, отмечается в сообщении.

"Через наши социальные сети и контакт-центр мы получаем много обращений от наших покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина. Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место", – указано в сообщении.

Ранее сеть "Эпицентр" в Facebook сообщила, что не будет закрываться на выходные, несмотря на введение в Украине карантина выходного дня с 14 по 30 ноября. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал органы контроля отреагировать на заявление сети.

ООО "Эпицентр К" владеет в Украине сетью одноименных торговых центров. Компания создана в 2003 году и открыла первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.

Источник: https://www.facebook.com/727408874010805/posts/3419234981494834/?d=n