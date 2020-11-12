События

21:26 12.11.2020

Сеть "Эпицентр К" во время карантина будет работать исключительно в онлайн режиме – объявление

2 мин читать
Сеть "Эпицентр К" во время карантина будет работать исключительно в онлайн режиме – объявление

Группа компаний "Эпицентр К" будет соблюдать карантинные требования и работать в выходные дни будет работать исключительно в онлайн режиме, выдача товаров будет производиться в Центрах выдачи заказов, сообщила пресс-служба компании.

"Сеть "Эпицентр" в выходные дни будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов", – сказано в объявлении на странице компании в Фейсбук в четверг вечером.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Эпицентр К" будет соблюдать карантинные требования, установленные правительством Украины, и реализовывать только продукты, медицинские, ветеринарные товары и средства гигиены

Компании группы также намерены принимать меры во избежание очередей в точках выдачи онлайн заказов.

В то же время, ГК "Эпицентр К" не согласна со всеми мерами, введенными правительством, отмечается в сообщении.

"Через наши социальные сети и контакт-центр мы получаем много обращений от наших покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина. Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место", – указано в сообщении.

Ранее сеть "Эпицентр" в Facebook сообщила, что не будет закрываться на выходные, несмотря на введение в Украине карантина выходного дня с 14 по 30 ноября. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал органы контроля отреагировать на заявление сети.

ООО "Эпицентр К" владеет в Украине сетью одноименных торговых центров. Компания создана в 2003 году и открыла первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.

Источник: https://www.facebook.com/727408874010805/posts/3419234981494834/?d=n

 

Теги: #карантин #эпицентр #работа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:21 12.11.2020
Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

19:06 12.11.2020
Правоохранители проконтролируют, чтобы "Эпицентр" во время карантина выходного дня продавал только товары первой необходимости - Геращенко

Правоохранители проконтролируют, чтобы "Эпицентр" во время карантина выходного дня продавал только товары первой необходимости - Геращенко

17:50 12.11.2020
"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

13:19 12.11.2020
Трое министров не поддержали введение "карантина выходного дня"

Трое министров не поддержали введение "карантина выходного дня"

12:38 12.11.2020
Степанов: органы контроля отреагируют на заявление "Эпицентра" о работе в выходные

Степанов: органы контроля отреагируют на заявление "Эпицентра" о работе в выходные

09:55 12.11.2020
Обновленная Черновицкая ТИК работает в круглосуточном режиме – ЦИК

Обновленная Черновицкая ТИК работает в круглосуточном режиме – ЦИК

20:46 11.11.2020
Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

18:46 11.11.2020
Садовый выступает против карантина выходного дня, Львов решение правительства поддерживать не будет

Садовый выступает против карантина выходного дня, Львов решение правительства поддерживать не будет

17:42 11.11.2020
Минкультуры готовит предложение правительству о режиме финансовых компенсаций для сферы культуры - Ткаченко

Минкультуры готовит предложение правительству о режиме финансовых компенсаций для сферы культуры - Ткаченко

16:20 11.11.2020
Правительство готово поддержать предпринимателей при «карантина выходного дня» - Шмыгаль

Правительство готово поддержать предпринимателей при «карантина выходного дня» - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение из-за смерти пациентки

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: делаем все, чтобы Украина была в первых рядах очереди за будущей вакциной от COVID-19

Зеленский: хороших новостей на телеканалах наших бизнесменов и политиков нет, поэтому буду рассказывать о происходящем в стране сам

Зеленский заявил, что у "11 друзей Тупицкого" ничего не получится, а комплексные решения по КС будут представлены уже в ближайшее время

Вице-спикер Кондратюк готова вести пленарные заседания Верховной Рады вместо заболевших Разумкова и Стефанчука

Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

Зеленский сообщил, что чувствует себя хорошо и на самоизоляции работает

Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве в ресторане в центре Харькова

В УГО опровергли информацию о существенном усилении охраны в больнице "Феофания", где лечится Зеленский

ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА