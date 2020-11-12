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21:21 12.11.2020

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

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Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного к всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Правительство Украины опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.

Среди них запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку; ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей; спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью

Теги: #карантин #постановление
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