Зеленский заявил, что у "11 друзей Тупицкого" ничего не получится, а комплексные решения по КС будут представлены уже в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у тех судей Конституционного суда, которые своими решениями могли отменить важные для страны реформы, ничего не получится, а в ближайшее время будут представлены комплексные решения для урегулирования ситуации вокруг КС.

"Начнем с кино, которое страна, к сожалению, вынуждена смотреть уже несколько недель подряд. Кино об 11 людях, многоходовках, аферах, авантюрах. Нет, это не "11 друзей Оушена", это римейк, созданный при поддержке Конституционного суда Украины, - "11 друзей Тупицкого". Актеры не хуже голливудских звезд. По крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает таланту Джорджа Клуни или Брэда Питта", - сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг на официальной странице главы государства в Фейсбук.

Зеленский указал, что 11 судей КС своими решениями действительно могли отменить важные реформы и оставить страну без важной финансовой поддержки. "И нам, как обществу и стране, такие сюжетные повороты точно не нужны, и, сорри за спойлер, у них ничего не получится. Пока что мы погасили пожар, но спички остались в руках вредителей в мантиях", - сказал он.

Президент отметил, что украинская власть совместно с международными партнерами работает над комплексными решениями для восстановления доверия к судебной системе в целом и перезапуска Конституционного суда в частности.

"Нужно решить проблему системно, чтобы у продюсеров этого кино не было возможности сделать сиквел, трилогию или многосерийную "мыльную оперу", - подчеркнул он.

Зеленский анонсировал, что первые результаты работы Комиссии по правовой реформе при президенте будут представлены через неделю.

"Весь процесс будет максимально прозрачным, с привлечением всего общества. Мы действительно нуждаемся в реальных преобразованиях в судебной системе нашей страны. Сегодня в соответствии с некоторыми исследованиями уровень доверия украинцев к суду лишь чуть лучше, чем к каналу Russia Today. Это нужно менять, а особенно когда мы говорим о судьях Конституционного суда, которые ежемесячно получают зарплату $14 тыс. каждый. Это больше, чем зарплата за год у большинства граждан Украины, и, кстати, чем у президента Украины тоже", - сказал он.

Источник: https://www.facebook.com/zelenskiy95