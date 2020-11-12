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20:57 12.11.2020

Вице-спикер Кондратюк готова вести пленарные заседания Верховной Рады вместо заболевших Разумкова и Стефанчука

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Вице-спикер Кондратюк готова вести пленарные заседания Верховной Рады вместо заболевших Разумкова и Стефанчука

Пленарные заседания парламента на время болезни председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука готова вести вице-спикер Елена Кондратюк.

“Вы знаете, что я очень ответственно отношусь, как и спикер, и первый вице-спикер, к мерам безопасности - маскам и социальной дистанции. Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседание парламента. Это мой долг, как вице-спикера в сложившихся обстоятельствах”, - написала Кондратюк в четверг в Фейсбуке.

Как ранее сообщалось, Разумков и Стефанчук заболели Covid-19.

Источник: https://www.facebook.com/olena.kondratiuk/posts/3785351568162848

Теги: #замена #рада #спикер
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