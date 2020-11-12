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20:16 12.11.2020

Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

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Режим изоляции во Франции будет длиться еще не менее двух недель – премьер

Режим изоляции, введенный во Франции с 30 октября с целью сдержать распространение коронавируса, продолжится еще по меньшей мере две недели, заявил в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"Было бы безответственным ослаблять локдаун сейчас. Успехи, что мы видим, хрупки", - сказал он на пресс-конференции.

Премьер отметил, что количество госпитализаций в стране превышает показатели весны, и причина летального исхода у четверти умирающих во Франции связана с коронавирусом.

В то же время, по его словам, если замедление прироста случаев болезни сохранится, то страна минует пик заболеваемости в начале следующей недели. Однако Кастекс не исключил дальнейшего ужесточения ограничительных мер в случае ухудшения ситуации.

Он добавил, что, если условия позволят, власти ослабят ограничения на Рождество.

Накануне суточный прирост новых случаев коронавируса во Франции составил 35 тыс. 879.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии диагностировали свыше 1,86 млн случаев заражения коронавируса. Более 42,5 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #коронавирус #франция
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