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20:12 12.11.2020

Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

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Глава одной из ОТГ Черниговской области задержан при получении взятки – Офис генпрокурора

Правоохранители под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры задержали главу одной из ОТГ Черниговской области, который требовал и получил взятку в размере 630 тыс. грн, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник требовал от предпринимателя 630 тыс. грн за беспрепятственное заключение договора на выполнение работ по капитальному ремонту открытого стадионного комплекса и подписание актов выполненных работ, а также обеспечение перечисления средств за выполнение работ, предусмотренных договором", - указывается в сообщении.

Глава ОТГ был задержан во время получения всей суммы взятки. На данный момент решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=283706&fbclid=IwAR1VVnwRIXkYZFZr1M5MqgEX0FyPyZsNcIFilHNcxkiYi9iTiRrAb8eMt1s

Теги: #взятка #отг #черниговская
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