Суд взял под стражу подозреваемого в убийстве в ресторане в центре Харькова

Киевский районный суд Харькова в среду вечером избрал меру пресечения ранее судимому 32-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве, которое произошло утром 1 ноября в ресторане Biani Champagneria на ул.Ярослава Мудрого.

"Злоумышленник отправился в следственный изолятор на 60 суток без права внесения залога", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщалось, утром 1 ноября в ресторане Biani Champagneria правоохранители обнаружили тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом с умершим находилось оружие.

Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/vbivstva/sud-zaareshtuvav-zlovmisnika-yakij-vbiv-cholovika-u-xarkivskomu-restorani/