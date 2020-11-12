В УГО опровергли информацию о существенном усилении охраны в больнице "Феофания", где лечится Зеленский

Охрана президента Украины Владимира Зеленского во время его пребывания в больнице "Феофания", а также общие охране мероприятия осуществляются в соответствии с потребностями и в рамках действующего законодательства, заявляют в Управлении государственной охраны Украины (УГО).

"Некоторыми СМИ активно распространяется манипулятивная информация… о якобы существенном увеличении охранных мероприятий на территории лечебного учреждения "Феофания", понятно, что это не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице УГО в Facebook в четверг.

При этом в сообщении отметили, что сейчас в больнице "Феофания"», как в других специализированных клиниках, частично изменен режим посещения: в отдельные корпуса не пускают посетителей за того, что там проходят лечение люди, заболевшие коронавирусной инфекцией, что является обязательным нормативным критерием для ограничения посещений.

"Охранные мероприятия в больнице "Феофания" никак не влияют на деятельность медицинского учреждения, больница работает полностью в штатном режиме", - добавили в УГО.

Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".

Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель сообщила, что Зеленский и Ермак с 10 ноября находятся в больнице на самоизоляции, у них легкие симптомы болезни.

https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/1741649155992224