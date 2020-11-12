ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Херсонской областной ТИК

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) на заседании 12 ноября рассмотрела ряд вопросов деятельности Херсонской областной территориальной избирательной комиссии (ТИК), в частности – о невыполнении комиссией своих полномочий.

"В Комиссию поступили жалобы Херсонской областных организаций политических партий "Наш край", "Слуга народа" и Херсонской региональной организации Политической партии "Партия Игоря Колихаева "Нам здесь жить!". В жалобах субъекты обращения просили досрочно прекратить полномочия указанной комиссии в связи с совершением ею однократного грубого нарушения законодательства, установленного решением Пятого апелляционного административного суда", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Речь идет о решении суда, которым признано противоправным бездействие областной ТИК относительно неосуществления полномочий Бехтерской сельской ТИК Скадовского района и Каховской городской ТИК Каховского района по установлению итогов голосования в пределах части территориальных избирательных округов № 3 и № 5.

ЦИК установила, что на момент рассмотрения этого вопроса Херсонская областная ТИК не выполнила постановление суда.

Кроме того, в ЦИК поступило обращение, согласно с которым Херсонская областная ТИК не выполняет свои полномочия из-за невозможности обеспечить кворум, необходимый для принятия решений. При этом никаких документов, подтверждающих уважительные причины отсутствия членов ТИК на заседании предоставлено не было.

"В связи с этим Комиссия удовлетворила указанные жалобы, признав противоправной бездеятельность Херсонской областной ТИК по невыполнению решения суда. Вместе с тем ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Херсонской областной ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - указывается в сообщении.

Согласно решению ЦИК местные организации политических партий, по представлениям которых в состав этой комиссии были включены лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 15:00 13 ноября 2020 годаподать в ЦИК кандидатуры для включения в новый состав ТИК.

Также ЦИК обязала Херсонскую областную ТИК после формирования нового состава безотлагательно выполнить соответствующее постановление Пятого апелляционного административного суда, и обратила внимание указанной комиссии на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе работы.

Источник: https://www.cvk.gov.ua/novini/tsvk-dostrokovo-pripinila-povnovazhennya-vsogo-skladu-hersonskoi-oblasnoi-tvk.html