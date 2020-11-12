Трем врачам Национального института рака выдвинули подозрение из-за смерти пациентки

Трем врачам Национального института рака Министерства здравоохранения Украины сообщено о подозрении в связи со смертью пациентки, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в четверг.

"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и в дальнейшем смерти женщины. Для сокрытия последствий ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей, двое других медработников - лечащий врач пациентки и врач-патологоанатом по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины", - говорится в сообщении.

Врачу-анестезиологу сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия для больного (ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины), а лечащему врачу и врачу-патологоанатому - в составлении заведомо поддельных официальных документов по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст.358 УК). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранения от занимаемых должностей.

Источник: https://old.gp.gov.ua/ua/news_office.html?_m=publications&_t=rec&id=283704