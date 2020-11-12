"Эпицентр К" во время карантина выходного дня будет продавать лишь товары первой необходимости и продукты

Группа компаний "Эпицентр К" будет соблюдать карантинные требования, установленные правительством Украины, и реализовывать только продукты, медицинские, ветеринарные товары и средства гигиены, сообщила пресс-служба компании.

"Во время карантина выходного дня сети "Эпицентр" и "Новая линия" будут реализовывать исключительно жизненно необходимые товары, разрешенные постановлением Кабмина "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 22 июля 2020 года №641", к которым относятся пищевые продукты, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, корма, а также доставлять пищу из наших ресторанов", – сообщила группа.

Компании группы также намерены принимать меры во избежание очередей в точках выдачи онлайн заказов.

В то же время, ГК "Эпицентр К" не согласна со всеми мерами, введенными правительством, отмечается в сообщении.

"Через наши социальные сети и контакт-центр мы получаем много обращений от наших покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня по примеру соседней Польши, где строительно-хозяйственные гипермаркеты продолжают работать в течение карантина. Мы ценим вашу любовь и доверие, но ставим ваше здоровье и интересы государства на первое место", – указано в сообщении.

Ранее сеть "Эпицентр" в Facebook сообщила, что не будет закрываться на выходные, несмотря на введение в Украине карантина выходного дня с 14 по 30 ноября. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал органы контроля отреагировать на заявление сети.

ООО "Эпицентр К" владеет в Украине сетью одноименных торговых центров. Компания создана в 2003 году и открыла первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей на сентябрь 2020 года, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн. Его руководителем является Петр Михайлишин.