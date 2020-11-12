Во время пандемии женщины чаще страдают от дополнительной нагрузки, снижения доходов и домашнего насилия – исследование

Последствия пандемии COVID-19 по-разному влияют на права женщин и мужчин - женщины чаще страдают от дополнительной нагрузки, сокращения доходов и домашнего насилия.

Как сообщается в пресс-релизе Программы развития ООН (ПРООН) Украине, об этом свидетельствуют результаты исследования "Влияние СOVID-19 на права женщин в Украине", проведенного при поддержке ПРООН.

Отмечается, что во время эпидемии COVID-19 более 56% опрошенных женщин указали, что она негативно повлияла на их профессиональную деятельность во время карантина из-за необходимости сочетать работу по дому и заботой о других членах семьи с профессиональными обязанностями.

Исследование также показало снижение дохода почти у 40% опрошенных женщин.

"Хотя уровень дохода снизился как у женщин, так и мужчин, женщины во время карантина и в дальнейшем продолжали получать на 20% меньше, чем мужчины", - констатируется в исследовании.

Среди других негативных последствий пандемии его авторы также отметили рост случаев домашнего насилия. Так, более 40% опрошенных респондентов сообщили о таких фактах, хотя до карантина такого опыта у них не было.