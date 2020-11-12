На воспитательницу детсада в Полтавской области составили протокол за травлю 3-летнего ребенка – полиция

Полиция составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района Полтавской области по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле ею 3-летнего мальчика, сообщает в четверг отдел коммуникации областной полиции.

Как сообщила руководитель отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области Ирина Москаленко, в действиях сотрудницы учебно-воспитательного комплекса полиция усматривает признаки буллинга.

В отношении воспитательницы составили протокол по ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях - буллинг (травля) участника образовательного процесса, санкция которой предусматривает штраф в 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robota/na-poltavshhini-policziya-sklala-administrativnij-protokol-vidnosno-vixovatelki-sadochku-u-shishaczkomu-rajoni/