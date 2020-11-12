События

17:03 12.11.2020

И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

2 мин читать
И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

Секретарь городского совета, исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Украины с просьбой отменить карантин выходного дня, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета в соцсети Facebook.

"Недавно Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня. 11 ноября в Луцке состоялась акция против этого решения, на которую вышло более тысячи представителей ресторанного, торгового и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города", - указывается в сообщении.

Отмечается, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест.

Кроме того, Пустовит подчеркнул, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, может и спровоцировать рост заболеваемости.

"С целью недопущения банкротства малого и среднего бизнеса, потерь доходных частей бюджетов всех уровней, падения показателей социально-экономического развития громад, а также сохранения кадрового потенциала страны, просим отменить решение об установлении карантина "выходного дня", - указывается в тексте обнародованного обращения.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин "выходного дня" 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами. Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств. Карантин "выходного дня" введен с 14 до 30 ноября.

Источник: https://www.facebook.com/lutskrada/posts/4541376305934109

Теги: #шмыгаль #коронавирус #луцк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:44 12.11.2020
Производство и потребление рыбы и фруктов в мире из-за COVID-19 сократится - прогноз ООН

Производство и потребление рыбы и фруктов в мире из-за COVID-19 сократится - прогноз ООН

16:38 12.11.2020
Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

Мэр Черкасс о карантине "выходного дня": это большая ошибка

15:33 12.11.2020
Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

Разработчик вакцины от COVID-19 не исключает начала ее применения в Британии в середине декабря

15:08 12.11.2020
"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

14:58 12.11.2020
Садовый хочет подать в суд из-за "карантина выходного дня", Синютка требует созвать комиссию по ЧС

Садовый хочет подать в суд из-за "карантина выходного дня", Синютка требует созвать комиссию по ЧС

14:47 12.11.2020
Шмыгаль считает необходимым разработку мер для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине

Шмыгаль считает необходимым разработку мер для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине

13:53 12.11.2020
В ВСУ у 199 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ у 199 человек выявили COVID-19 – командование Медсил

12:38 12.11.2020
Степанов: органы контроля отреагируют на заявление "Эпицентра" о работе в выходные

Степанов: органы контроля отреагируют на заявление "Эпицентра" о работе в выходные

12:32 12.11.2020
Зеленский в "Феофании" может постоянно находиться в рабочем режиме, потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната – советник Ермака

Зеленский в "Феофании" может постоянно находиться в рабочем режиме, потому что там уже оборудована специальная ситуационная комната – советник Ермака

11:52 12.11.2020
В Киеве COVID-19 за минувшие сутки заболел 931 человек, 11 больных умерли – Кличко

В Киеве COVID-19 за минувшие сутки заболел 931 человек, 11 больных умерли – Кличко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

В Украине новый коронавирусный рекорд: за сутки зафиксировано 11 057 заболевших COVID-19 – Степанов

Львовский горсовет готовит иск в суд из-за карантина "выходного дня" - Садовый

Украинская делегация в ТКГ считает очень важным провести до конца года встречу на высшем уровне в "Нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

На воспитательницу детсада в Полтавской области составили протокол за травлю 3-летнего ребенка – полиция

Советники лидеров "Нормандской четверки" 13 ноября будут обсуждать активизацию работы ТКГ и предложенный Украиной План действий - замглавы ОП

Стефанчук заболел COVID-19

Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и АМПУ

Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе – социсследование

Кворума на заседаниях КС нет по причине Covid-19 - источник

Посол Литвы указал на большие перспективы дальнейшего развития контейнерного поезда "Викинг"

Уличные администраторы "Нова Пошта" за 4 мес. выдали клиентам 2 млн посылок и продолжат работу на постоянной основе

Решение вопроса о статусе Нагорного Карабаха является главным для Армении - премьер

Трое министров не поддержали введение "карантина выходного дня"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА