И.о. мэра Луцка просит премьера отменить карантин выходного дня

Секретарь городского совета, исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Украины с просьбой отменить карантин выходного дня, сообщает пресс-служба Луцкого горсовета в соцсети Facebook.

"Недавно Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня. 11 ноября в Луцке состоялась акция против этого решения, на которую вышло более тысячи представителей ресторанного, торгового и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города", - указывается в сообщении.

Отмечается, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест.

Кроме того, Пустовит подчеркнул, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, может и спровоцировать рост заболеваемости.

"С целью недопущения банкротства малого и среднего бизнеса, потерь доходных частей бюджетов всех уровней, падения показателей социально-экономического развития громад, а также сохранения кадрового потенциала страны, просим отменить решение об установлении карантина "выходного дня", - указывается в тексте обнародованного обращения.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в среду ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при участии свыше 20 человек, плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин "выходного дня" 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В выходные дополнительно к постоянно действующим ограничениям будет запрещен прием посетителей общепитами, возможна только торговля на вынос. Прием посетителей в ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности, прием посетителей субъектами хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме торговли продуктами питания в магазинах, 60% площади которых определены для торговли продуктами питания, топливом, лекарствами и медизделиями, ветеринарными препаратами и кормами. Будут продолжать деятельность учреждения, предоставляющие финансовые услуги и деятельность по инкассации, операторы почтовой связи и медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов без зон питания, по техобслуживанию и ремонту транспортных средств. Карантин "выходного дня" введен с 14 до 30 ноября.

Источник: https://www.facebook.com/lutskrada/posts/4541376305934109