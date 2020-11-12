Советники лидеров "Нормандской четверки" 13 ноября будут обсуждать активизацию работы ТКГ и предложенный Украиной План действий - замглавы ОП

На встрече советников лидеров "Нормандской четверки" в формате видеоконференции, запланированной на 13 ноября, будет обсуждаться вопрос активизации работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ), в частности представленный украинской стороной План действий, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"После саммита лидеров стран "Нормандского формата" в декабре прошлого года прошло определенное время, но это не значит, что работа не велась. "Нормандский формат" существует не только на уровне лидеров - активно общаются между собой советники президентов. Запланированная видеоконференция советников "Нормандского формата" состоится уже завтра", - отметил он в эфире программы "Вопросы здесь задаем мы" на "Радио НВ", сообщает пресс-служба ОП.

По его словам, в повестке дня этой видеоконференции - пути активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Замруководителя ОП отметил, что Украина пытается ускорить переговорный процесс, предлагая конструктивные шаги, в частности План действий, который украинская сторона уже представила на рабочей группе ТКГ по политическим вопросам.

"Нам необходимо активизировать процесс и в ТКГ, и побудить Россию выполнить те обязательства и договоренности, которые она брала на себя", - указал Жовква.

Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно общается с лидерами "Нормандского формата".