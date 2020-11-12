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16:17 12.11.2020

Стефанчук заболел COVID-19

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Стефанчук заболел COVID-19

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что заразился коронавирусом.

"Уважаемые друзья! Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой изменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта, ни перчатки, ни дезинфекция. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя", - написал Стефанчук на странице в "Фейсбук".

Он пожелал всем, кто не заболел, крепкого иммунитета, а всем, кто уже подхватил вирус, - скорейшего выздоровления.

"P.S. Прошу тех, с кем я контактировал в последние дни, внимательно отнестись к состоянию своего здоровья", - добавил он.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: https://bit.ly/3nbxD0K

Теги: #верховная_рада #стефанчук
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