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15:33 12.11.2020

Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе – социсследование

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Подавляющее большинство украинцев не участвовали в инициированном Зеленским опросе – социсследование

80,5% украинцев не участвовали в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всенародном опросе 25 октября, свидетельствуют результаты социологического исследования центра "Социс", проведенного с 28 октября по 2 ноября 2020 года.

По данным соцопроса, 16,5% среди всех респондентов отметили, что участвовали в опросе, 0,6% - дали другой ответ.

В то же время 68% опрошенных указали, что проведение данного опроса никак не повлияло на их отношение к Зеленскому, 10,3% - "несколько улучшило", 7,9% - "несколько ухудшило", 5,9% - " существенно ухудшило", 2,4% - "существенно улучшило" отношение к главе государства.

Соцопрос проводился методом CATI с использованием планшетов. Выборка: представляет взрослое население Украины (кроме Крыма и временно неподконтрольных правительству Украины территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип -населенного пункта. Объем выборки: 2 тыс. респондентов.

Источник: https://socis.kiev.ua/ua/2020-11-12/

Теги: #зеленский #опрос
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