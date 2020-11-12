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14:47 12.11.2020

Шмыгаль считает необходимым разработку мер для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине

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Шмыгаль считает необходимым разработку мер для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что необходимо разработать меры для широкого привлечения молодежи к научным процессам в Украине.

"Необходимо приложить усилия и разработать соответствующие меры для широкого привлечения молодежи к научным процессам. Нужно создать благоприятные условия для их работы и обеспечить достойную зарплату, чтобы выиграть за них региональную конкуренцию", - цитирует в четверг Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с президентом Национальной академии наук Украины Анатолием Загородним.

В свою очередь президент НАНУ отметил, что среди первоочередных мероприятий Академии - разработка вопросов по изменению структуры учреждения в части расширения поддержки молодых ученых.

По словам Загородного, уже создан Координационный совет по вопросам реформирования учреждения, которому поручено обеспечить координацию и контроль над реализацией соответствующих мероприятий.

Кроме того, премьер-министр и президент НАН Украины обсудили финансовое обеспечение работы учреждения в следующем году в части реализации программ и капитальных расходов.

Стороны также обсудили финансирование фундаментальных и прикладных исследований в области молекулярной биологии и медицины для нужд здравоохранения. В частности, реализации мероприятий по противодействию распространению COVID-19, создание новых лекарственных средств и подходов для лечения онкологических, сердечнососудистых и других заболеваний, а также разработка новых методов диагностики.

Источник: https://bit.ly/3nkPjaa

Теги: #шмыгаль #наука #образование
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