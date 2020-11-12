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13:53 12.11.2020

Уличные администраторы "Нова Пошта" за 4 мес. выдали клиентам 2 млн посылок и продолжат работу на постоянной основе

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Уличные администраторы "Нова Пошта" за 4 мес. выдали клиентам 2 млн посылок и продолжат работу на постоянной основе

Группа компаний "Нова Пошта" отчиталась о выдаче клиентам 2 млн посылок за четыре месяца работы услуги уличных администраторов- с июля по ноябрь 2020 года.

Как отмечается в сообщении компании в четверг, уличные администраторы "Нова Пошта" обслуживают клиентов в 840 самых загруженных отделениях компании в разных городах Украины. Это нововведение показало свою эффективность, поэтому должность введена на постоянной основе.

"Для нас крайне важно и дальше поддерживать безопасное пространство доставки в своих отделениях. Поэтому еще весной мы предусмотрели целый ряд мер, чтобы клиенты чувствовали себя максимально безопасно: ввели формат окна ночной аптеки в почти 600 отделениях, ускорили процесс идентификации клиентов через приложение "Дия" и POS-терминалы Ощадбанка, усовершенствовали наше мобильное приложение, через которое клиенты удобно и быстро могут оформить и оплатить посылки, увеличили количество зон самообслуживания в отделениях и ввели должность уличных администраторов", - отметил директор по развитию сети "Нова Пошта" Евгений Тафийчук.

Уличные администраторы "Нова Пошта" находятся в помещении у входа в отделение, и когда подходит клиент, который хочет забрать посылку, выходят на улицу, сканируют его идентификационную карту в мобильном приложении или спрашивают номер накладной, после чего выносят посылку непосредственно клиенту на улицу. Услуга работает только для предварительно оплаченных отправлений.

Компания полностью обеспечивает уличных администраторов сезонной спецодеждой: для холодного времени года это толстовка, жилет, полукомбинезон, а также куртка, шапка и рукавицы.

Теги: #нова_пошта
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